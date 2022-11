Wildtierbegegnung Wildschwein-Angriff - So verhalten Sie sich richtig

Wildschweine leben in unterholzreichen Laub- und Mischwäldern und im Sommer auch in offenen Feldfluren. Sie gelten als äußerst anpassungsfähig und sind mittlerweile immer öfter in den Vorgärten von Stadtgebieten unterwegs. Sie haben - mit Ausnahme des Menschen - hierzulande keine natürlichen Feinde, denn eine große Population an Wölfen, Bären oder Luchsen fehlt in Deutschland.