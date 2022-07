Messe in Dortmund : Die wichtigsten Infos zur German Comic Con 2022 in Dortmund

Foto: dpa, rwe fpt 10 Bilder So verkleiden sich die Fans für die "German Comic Con"

Dortmund Die größte deutsche Fan-Convention und Comic-Messe „Comic Con“ wird auch in diesem Jahr wieder in Dortmund veranstaltet. Wann sie stattfindet, wie viel die Tickets kosten und welche Promis dort sein werden, erfahren Sie hier.

Die Comic Con ist die erste deutsche Fan-Convention und wurde nach dem Vorbild der San Diego Comic Con 2015 ins Leben gerufen. Bei der ersten Veranstaltung in der Messe Dortmund kamen mehr als 30.000 Besucher. 2020 fand die Comic Con aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. In diesem Jahr können sich Besucher und Comic-Fans jedoch wieder auf eine große Veranstaltung freuen.

Wann findet die Comic Con 2022 in Deutschland statt?

Die Comic Con 2022 startet am Samstag 03.12.2022 um 9 Uhr (mit dem Early Entry) in Dortmund und geht bis 18 Uhr. Besucher mit normalen Tickets können ab 10 Uhr in die Messehallen. Am Sonntag 04.12.2022 läuft die Comic Con von 10 bis 17 Uhr.

Zudem findet am Samstag, 16. Juli 2022 von 10 bis 18 Uhr (9 Uhr mit Early Entry) der German Comic Con Family Day in den Messehallen Dortmund statt. Es gibt freien Eintritt für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, für alle anderen gibt es die Tickets ab 10 Euro (Kinder) und 25 Euro (Erwachsene). Mit dabei sind am Familiy Day unter anderem die Stranger-Things-Stars Millie Bobby Brown und Joseph Quinn.

Wie viel kosten Tickets und wo gibt es sie?

Der Day Pass für Samstag kostet 35 Euro, für den Sonntag 30 Euro. Wer an beiden Tagen die Comic Con besuchen möchte, kann auch für 60 Euro den Weekend Pass erwerben. Um noch früher als der Rest auf dem Messegelände zu sein, bieten die Veranstalter auch Early Entry Tickets für 45 (Samstag) bzw. 40 Euro (Sonntag) an. Mit dem Fast Lane Bändchen „Photos & Autographs“ besteht zudem die Möglichkeit über eine separate Schlage zu den Autogrammtischen der Stars zu kommen. Der Fast Lane Pass kostet 89 Euro. Wer die Stars hautnah erleben will, kann sich für 30 bis 80 Euro Autogramm Tickets besorgen. Die Eintrittskarten sind auf der Homepage der Comic Con erhältlich.

Eine weitere wichtige Information vom Veranstalter: Die Tickets müssen in ausgedruckter Form beim Einlass abgegeben werden. Eintrittskarten auf dem Handy werden nicht berücksichtigt.

Wie sind die Corona-Regelungen?

Hier richten sich die Veranstalter nach den zu dem Zeitpunkt geltenden Corona-Bestimmungen. Auch sind die Besucher dazu angehalten „die von der Regierung offiziell festgelegten Voraussetzungen, die zum Zeitpunkt des Events gelten, um an dieser öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen, zu erfüllen“, wie auf der Homepage der Comic Con bekannt gegeben wurde.

Welche Stars sind auf der Comic Con 2022?

Auf der Comic Con 2022 in Dortmund wird traditionell auch der ein oder andere Promi aus Film und Fernsehen zu Gast sein. Diesmal unter anderem mit dabei sind Robert Englund (bekannt als Freddy Krüger aus „Nightmare on Elm Street“), Ron Pearlman (bekannt aus „Sons of Anarchy“ und „Hellboy“), Theo Rossi (“Sons of Anarchy“ und „Army of the Dead“), Kim Coates (“Sons of Anarchy“, „Waterworld“), Aimee Garcia (“Lucifer“, “Dexter“), Laura Vandervoort (“Smallville“, „V - Die Besucher“), Trish Stratus (WWE Hall of Fame Diva), Adam Baldwin (“Firefly“, „Full Metal Jacket“), Mark Boone Jr. (“Batman Begins“, „Sons of Anarchy“), Casper Van Dien (“Starship Troopers“, „Alita: Battle Angel“), Mickie James (WWE Hall of Fame Diva) und Niko Nicotera (“Sons of Anarchy“, „The Purge: Anarchy“). Drei weitere Special Guests werden zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt gegeben.

(joko)