Zu fast drei Jahren Haft verurteilt : Priester zwang Jugendliche zur Prostitution und filmte sie beim Sex

Nürnberg/Fürth In Fürth hat ein Priester in seiner Wohnung Jugendliche missbraucht und sie zu Sex mit Freiern animiert. Das Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilte bereits im Frühjahr den Mann wegen schwerer Zwangsprostitution, sexuellen Missbrauchs und weiterer Taten zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis.

Außerdem ordnete es die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der Täter war nicht vorbestraft.

Der Fürther Dekan Andre Hermany sprach in einer ersten Reaktion am Montag von einem „abscheulichen Fall“. Alle Verantwortlichen seines Bezirks seien entsetzt. Zugleich kritisierte er die kircheninterne Informationspolitik. Der Sprecher des Erzbistums Bamberg, Harry Luck, sagte, der Priester habe keinen Seelsorgeauftrag gehabt und in Fürth als Ruhestandsgeistlicher gelebt.

Laut Urteil wurden die Straftaten 2019 und 2020 begangen. Der Priester sei in einschlägigen homosexuellen Dating-Foren unterwegs gewesen und habe sich dort selbst als junger Mann ausgegeben. Er habe so „das Interesse der Jungs“ auf sich lenken, Vertrauen aufbauen und sie dazu bewegen wollen, ihn zu besuchen und Sex mit ihm zu haben.

Dem Richterspruch zufolge genügte ihm das aber nicht: „Er wollte sie als Prostituierte gewinnen, die er ähnlich einem Zuhälter oder einer Puffmutter 'managt', und hierdurch auch Einnahmen aus Vermietung seines Schlafzimmers an seine Escorts erzielen.“ Dafür mussten die Prostituierten jeweils 25 Euro Miete an ihn abführen. Mit heimlichen Filmaufnahmen der sexuellen Handlungen baute er seine pornografische Bibliothek aus. Das Gericht sah dies in 14 Fällen als erwiesen an.