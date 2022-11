Goldschatz-Raub in Manching Um 1.26 Uhr eingedrungen – neun Minuten später war der Schatz weg

Zumindest an diesem Mittwoch bleibt das Kelten-Römer-Museum im oberbayerischen Manching geschlossen. Auch sei das Team wegen einer Telefonstörung „weder telefonisch noch über E-Mail derzeit erreichbar“, heißt es auf der Homepage. Was aber in der Nacht zu Dienstag in diesem Museum der Marktgemeinde geschehen ist, bezeichnet Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) als „eine Katastrophe“. Der größte Schatz dieses Museums, 483 Goldmünzen, ist gestohlen worden. Das Gold stammt von den Kelten, die um das Jahr 100 vor Christus in Manching ein großes Gebiet besiedelten. Und das Gold, erst 1999 bei Grabungen entdeckt, ist der größte Keltenschatz, der im 20. Jahrhundert in Europa gefunden wurde. Niemand wird jetzt müde zu betonen, wie kulturhistorisch wertvoll und unersetzlich diese Münzen sind – Blume nicht und auch nicht Rupert Gebhard, der in München die Archäologische Staatssammlung leitet, an die Manching angeschlossen ist.