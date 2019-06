Aktuelle Umfrage : Deutsche sind für Klimaschutz zu Verzicht bereit

Berlin Kurzflüge, hoher Fleischkonsum, Autofahrten in der Stadt: Für den Kampf gegen dem Klimawandel zeigt sich eine Mehrheit der Deutschen gewillt, darauf zu verzichten - zumindest auf dem Papier.

Im Flug- und Straßenverkehr sowie in der Tierhaltung entstehen viele Treibhausgase. In den kommenden Monaten will die Koalition aus Union und SPD Grundsatzentscheidungen treffen, die Deutschland beim Klimaschutz wieder auf Kurs bringen sollen, denn derzeit werden die Ziele klar verfehlt.

Bei aller Bereitschaft zum Verzicht: Wenn es ums Geld geht, fallen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Die Hälfte der Deutschen fände es demnach akzeptabel, wenn Tickets für Flugreisen deutlich mehr kosteten. Bei den Spritpreisen sieht das aber nur gut jeder Vierte (27 Prozent) so. Deutlich höhere Preise für Fleisch fände gut jeder Zweite (52 Prozent) in Ordnung, wenn es der effektiven Begrenzung des Klimawandels und einer nachhaltigen Agrarpolitik dient.

Die Befürworter so eines CO2-Preises wollen, dass das Geld den Bürgern wieder zugute kommt, etwa als Rückzahlung pro Kopf oder über Entlastungen an anderer Stelle. Das SPD-geführte Bundesumweltministerium hat ein Konzept in Arbeit, die Union will im September eines vorlegen, wie die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ berichtete. Experten glauben, dass das Instrument sogar der Umverteilung dienen könnte, weil Reiche einen größeren „CO2-Fußabdruck“ haben - Menschen mit kleinem Einkommen könnten also weniger draufzahlen, aber ebenso viel zurückbekommen wie reichere.