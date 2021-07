Umfrage zur Bundestagswahl : Egal, wer gewinnt – das Ergebnis steht fest

Die Abgeordneten im Plenum des Deutschen Bundestags (Archiv). Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Düsseldorf Die Union führt in den Umfragen, aber ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet kommt auf desaströse Zustimmungswerte. Ein Aufbruch ist nach 16 Jahren Angela Merkel nicht in Sicht. Was das für das neue Jahrzehnt bedeutet.