CDU/CSU: CDU und CSU streben so etwas wie einen „Pakt für Klimaschutz“ an. Dabei sollen etwa europaweit die „Besteuerung und Bepreisung“ von CO2-Treibhausgasemmission eine Rolle spielen. Grundsätzlich will sich die Union aber um Ökologie immer nur im Einklang mit Ökonomie kümmern. Wirtschaftliche, soziale und umweltpolitische Aspekte sollen miteinander vereint werden - so sollen klimaverträgliche und individualisierte Mobilität möglich sein. Diesel-Fahrverbote will die Union in jedem Fall vermeiden.