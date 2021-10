Ermittlungen in Bönningstedt : Kitamitarbeiter soll bis zu fünf Kinder missbraucht haben

Ermittlungen in Bönningstedt

Bönningstedt Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ermittelt gegen einen Mitarbeiter einer Kindertagesstätte im Örtchen Bönningstedt bei Hamburg. Der Behörde spricht von fünf „potenziell betroffenen Kindern“. Eltern hatten den Mann angezeigt.

In Schleswig-Holstein ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts sexuellen Missbrauchs gegen einen Mitarbeiter einer Kindertagesstätte. Derzeit werde von fünf "potenziell betroffenen Kindern" ausgegangen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Itzehoe am Mittwoch. Die Ermittlungen der Polizei liefen. Unter anderem sollten nun die Kinder und deren Eltern befragt werden.