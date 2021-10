Kontrolle an der A5 : Polizei schnappt mutmaßlichen Millionenräuber

Kontrolle an der A5

Der Verdächtige sitzt in Auslieferungshaft. Foto: dpa/Boris Roessler

Friedberg Der hessischen Polizei ist bei einer Kontrolle an der A5 ein international gesuchter mutmaßlicher Bankräuber ins Netz gegangen. Der 35-Jährige soll bei einem Bankraub 2019 in Moskau rund 1,6 Millionen Euro erbeutet haben.

Ein international gesuchter mutmaßlicher Bankräuber ist auf der Raststätte Taunusblick an der A5 bei Frankfurt festgenommen worden. Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Mittwoch bekannt gab, gelang es zivilen Beamten, den gesuchten 35-Jährigen bei einer Kontrolle am Montag zu schnappen.