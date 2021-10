Umfrage der Kaufmännischen Krankenkasse : Warum die Zeitumstellung immer mehr Menschen belastet

Hannover Die Zeitumstellung hat einer neuen Umfrage zufolge für immer mehr Deutsche negative Auswirkungen. Inzwischen sei bei jedem Zweiten das Schlafverhalten oder Wohlbefinden in den Tagen nach der Umstellung gestört.

Das teilte die Kaufmännische Krankenkasse am Dienstag in Hannover mit. In den Jahren 2016 und 2019 hatten dagegen nur 33 beziehungsweise 43 Prozent der Befragten angegeben, deshalb unter Gereiztheit oder Schlafproblemen zu leiden. Im Auftrag der Krankenkasse hatte das Meinungsforschungsinstitut forsa in den betreffenden Jahren jeweils rund 1.000 Bürger befragt. In der Nacht zu Sonntag (31. Oktober) wird die Uhr eine Stunde von der Sommerzeit auf Winterzeit zurückgestellt.