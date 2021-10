„Österreich nimmt Verkehrsbehinderungen in Deutschland in Kauf“ : Blockabfertigung führt zu riesigem Stau zwischen München und Österreich

„Österreich nimmt Verkehrsbehinderungen in Deutschland in Kauf“

ÖSterreich Wegen eines Unfalls und weil Österreich an der Grenze auf eine Blockabfertigung des Lkw-Verkehrs setzt, hat sich im Süden Deutschlands am Mittwoch ein riesiger Stau gebildet. Auf knapp 50 Kilometern von A93 und A8 ging kaum noch etwas.

Mit der Blockabfertigung will Österreich laut ADAC verhindern, dass sich der Lkw-Verkehr auf der Inntalautobahn A12 und im Raum Innsbruck staut. Dies sei zum Beispiel der Fall, wenn Lkw-Fahrer wegen eines Feiertags in Österreich auf deutscher Seite warten und nach dem Auslaufen des Lkw-Fahrverbots nahezu gleichzeitig losfahren. Dafür nehme man Verkehrsbehinderungen in Deutschland in Kauf, so der ADAC.