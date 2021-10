„Pimmelgate“ in Hamburg : Polizei will Katz-und-Maus-Spiel um „Pimmel“-Plakat beenden

Auf einem Plakat an der Roten Flora im Schanzenviertel steht «Andy, Du bist so 1 Pimmel, tritt zurück» sowie "SoKo Wand und Farbe". Im Vordergrund stehen Polizisten, die mit einer Personenkontrolle beschäftigt sind. Das Plakat war wegen des Satzes schon mehrfach mit schwarzer Farbe von der Polizei übermalt worden. Foto: dpa/Bodo Marks

Hamburg Hin und Her im Hamburger Schanzenviertel: Unbekannte hatten ein Plakat vor der Roten Flora mit dem Titel „Andy, Du bist so 1 Pimmel“ aufgehängt, Polizisten übermalten es, kurz darauf tauchte der Schriftzug wieder auf. Jetzt soll Schluss sein.

Im Zusammenhang mit dem sogenannten „Pimmelgate“ um Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) will die Hamburger Polizei das Katz-und-Maus-Spiel beenden. Sie wird das Plakat am linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel mit dem Schriftzug „Andy, Du bist so 1 Pimmel“ nicht mehr übermalen, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag sagte. Unbekannte hatten das Plakat am Samstag angebracht, seitdem hatten es Polizisten zwei Mal übermalt.