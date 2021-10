17-Jähriger in München festgenommen : 14-Jährige soll im Schlaf getötet worden sein

Ein Bestatter und Polizisten stehen vor dem Tatort im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen. Foto: dpa/Peter Kneffel

München Ein 14-jähriges Mädchen ist tot in München aufgefunden worden. Tatverdächtig ist nach Angaben der Polizei ein 17-jähriger Münchner, der am Montagmorgen festgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft geht von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen in München ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der Verdächtige wurde am Montagmorgen von Bundespolizisten in der bayerischen Landeshauptstadt festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Schülerin war am Sonntag leblos in ihrem Elternhaus in München gefunden worden. Den Angaben zufolge kam die 14-Jährige durch äußere Gewaltanwendung ums Leben. Eine Wiederbelebung blieb erfolglos. Der Tatort liegt in Denning, einem östlichen Stadtteil Münchens.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 14-Jährige im Schlaf umgebracht wurde. „Wir gehen von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus und von dem Mordmerkmal der Heimtücke“, sagte die Sprecherin der Behörde, Juliane Grotz am Mittag. Das Mädchen sei arg- und wehrlos gewesen, die Todesursache ein einziger Stich in die Brust.

Der 17-Jährige, der im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am Morgen widerstandslos festgenommen wurde, war nach Polizeiangaben schon seit einigen Monaten mit der Schülerin befreundet und habe regelmäßig in der Wohnung der Familie übernachtet - so auch in der Tatnacht.

Das Mädchen und der Jugendliche seien am Samstagabend zusammen in ihr Zimmer gegangen. Am nächsten Morgen habe die Mutter der 14-Jährigen ihre Tochter dann tot im Bett gefunden. Das Mädchen soll zwischen 4 und 6 Uhr am frühen Morgen getötet worden sein.

Die Polizei war am Sonntagmorgen zu dem Haus im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen gerufen worden. Rettungskräfte hätten noch vergeblich versucht, das Mädchen zu reanimieren. Nach dem mutmaßlichen Täter wurde mit einem Großaufgebot der Polizei gefahndet. Kurz nach acht Uhr am Montag hätten zwei unbeteiligte Zeuginnen den 17-Jährigen, mit dem sie befreundet sind, am S-Bahnhof Pasing erkannt und den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn verständigt. Dieser rief die Bundespolizei, die den mutmaßlichen Täter festnahm.

Der 17-Jährige hatte den Angaben zufolge zwei Messer bei sich, die noch untersucht wurden. Ob auch die Tatwaffe darunter war, war noch unklar. Zum Motiv und zu den Umständen der Tat konnten die Ermittler noch keine Angaben machen. Der Staatsanwaltschaft zufolge gibt es hinsichtlich des mutmaßlichen Täters zudem „Hinweise, dass möglicherweise ein psychisches Problem vorliegt“. Wie in anderen Fällen werde es auch hier ein psychiatrisches Gutachten geben.

Gegen den Beschuldigten wurde inzwischen Haftbefehl erlassen, er sollte am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Beschuldigte trat bislang strafrechtlich noch nicht in Erscheinung.

