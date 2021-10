Ausweitung des Bahnverkehrs : Bahn bietet in Weihnachtszeit 50.000 Sitzplätze mehr an

Bahn bietet in Weihnachtszeit 50.000 Sitzplätze mehr an

Die Bahn kündigt mehr Sitzplätze für den Weihnachtverkehr an. Foto: dpa/Carsten Koall

Berlin Im Weihnachtsfernverkehr 2021 will die Bahn laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 510.000 Sitzplätze pro Tag anbieten. Zudem plant die Bahn sogenannte Verstärkerzüge.

Rund um die Feiertage sollen in Deutschland viel mehr Züge fahren als bislang. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kündigte eine deutliche Ausweitung des Bahnverkehrs an. „Im Weihnachtsfernverkehr 2021 bietet die Bahn 510.000 Sitzplätze pro Tag und damit 50.000 Plätze mehr als im Vorjahr“, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag). Darüber hinaus plant die Bahn für die Tage des Weihnachtsverkehrs sogenannte Verstärkerzüge einzusetzen. Dies führe nochmal zu „mehreren tausend Sitzplätzen pro Tag“, kündigte Scheuer an.