Krankenkassen-Erhebung : Immer weniger junge Frauen verhüten mit der Pille

Düsseldorf Der Anteil junger Frauen, die mit der Antibabypille verhüten, geht der Erhebung einer Krankenkasse zufolge deutlich zurück. Dies könnte mit der Berichterstattung über ein höheres Thromboserisiko zusammenhängen.

Besonders stark ist der Rückgang den Angaben zufolge bei den 18- und 19-Jährigen - also in der Altersgruppe, die am häufigsten die Pille einnimmt. Er sank bei den 18-Jährigen von 67 Prozent (2015) auf 50 Prozent (2020), bei den 19-Jährigen von 72 Prozent auf 53 Prozent.