Jugendlicher zielte auf Kopf : Küssendes Männerpaar in Berlin mit Schusswaffe bedroht

Berlin Ein 40-Jähriger und sein Freund wurden am Sonntagabend an einem U-Bahnhof im Berliner Ortsteil Schöneberg von einer Gruppe junger Männer bedroht.

Ein küssendes Männerpaar ist in Berlin mit einer Schusswaffe bedroht worden. Ein 40-Jähriger und sein Freund umarmten und küssten sich am Sonntagabend, als sie einen U-Bahnhof im Ortsteil Schöneberg verließen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Gruppe jugendlicher Männer verließ den Angaben zufolge beinahe zeitgleich den Bahnhof und fing laut zu grölen an, als sie das Paar erblickten.