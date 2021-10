Nach Überfall in Düsseldorf-Mörsenbroich : Zwei jugendliche Intensivtäter nach Raub festgenommen

Düsseldorf Die Polizei hat zwei Jugendliche festgenommen, die Anfang Oktober einen 16-Jährigen in Mörsenbroich ausgeraubt und verletzt haben sollen. Beide gelten als Intensivtäter.

In Düsseldorf hat die Polizei am Montag zwei jugendliche Intensivtäter festgenommen. Die beiden, 16 und 17 Jahre alt, stehen im Verdacht, am 4. Oktober einen Jugendlichen ausgeraubt und dabei leicht verletzt zu haben. Auf dem Vogelsanger Weg in Mörsenbroich sollen die Jugendlichen einen 16-Jährigen überfallen, getreten und ihm Handy und Geldbörse geraubt haben.