Mordkommission ermittelt in Emmerich : Brandstiftung in Obdachlosenunterkunft

Emmerich In der Nacht zum Samstag gab es eine Brandstiftung in einer Obdachlosenunterkunft an der Tackenweide. Erste Ermittlungen deuten auf ein versuchtes Tötungsdelikt hin.

Kurz nach Mitternacht bemerkte ein 19-jähriger Bewohner der Unterkunft seltsame Geräusche aus seinem verschlossenen Zimmer, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilen. Als er die Tür öffnete, schlugen ihm Flammen und Qualm entgegen.

Der 19-Jährige warnte die anderen Bewohner. Gemeinsam verließen sie die Einrichtung und alarmierten Feuerwehr und Polizei.

Ermittlungen vor Ort führten die Beamten auf die Spur eines 22-Jährigen aus Emmerich. Sie konnten den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, das Gebäude allerdings stark beschädigt. Die Ermittlungen laufen.

