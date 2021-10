Gewalttat in Köln : 60-Jähriger soll 71-jährige Freundin in Ehrenfeld getötet haben

60-Jähriger soll 71-jährige Freundin in Ehrenfeld getötet haben

Gewalttat in Köln

Ein 60-Jahre alter Mann soll heute Morgen (22. Oktober) seine Freundin (71) in ihrer Wohnung in Köln-Ehrenfeld im Streit getötet haben. Der Mann hatte sich nach der Tat selbstständig zur Polizeiwache in Ehrenfeld begeben und die Auseinandersetzung geschildert.