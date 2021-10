Brutale Attacke auf jungen Syrer : Lange Haftstrafe für Angreifer aus Erfurter Straßenbahn

Erfurt Mehr als sechs Monate nach dem rassistischen Angriff auf einen 17-jährigen Syrer in einer Erfurter Straßenbahn ist der Beschuldigte zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Der Richter fand mehrmals deutlich Worte.

Im Prozess um einen brutalen Angriff auf einen Syrer in einer Erfurter Straßenbahn ist der Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. „Sie haben Pech gehabt, dass es eine junge Frau mit Zivilcourage gab“, sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag im Landgericht Erfurt zu dem Mann. Ein Video, das über soziale Netzwerke bundesweit Aufsehen erregte, habe im Laufe des Prozesses eindeutig gezeigt, dass der Angriff in der Straßenbahn von besonderer Intensität und rassistisch motiviert gewesen sei.