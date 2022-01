US-Immunologe Fauci : „Das Virus hat getan, was Viren zu tun pflegen"

Berlin Das Coronavirus könnte dem US-Immunologen Anthony Fauci zufolge bald zu einer weiteren Atemwegserkrankung unter vielen werden - vorausgesetzt ausreichend viele Menschen sind geimpft oder genesen.

Wenn ausreichend viele Menschen geimpft oder genesen seien, könnte Corona bald zu einer weiteren Atemwegserkrankung werden, die für den größten Teil der Bevölkerung kein Problem mehr darstelle, so Fauci. „Vielleicht ist dies bald der Fall, aber sicher ist das noch nicht.“ Schon bisher sei die Erfahrung gewesen: „Das Virus hat getan, was Viren zu tun pflegen: Es hat uns überrascht.“

Es gebe noch immer viele Länder, insbesondere solche mit niedrigem und mittlerem Einkommen, in denen die Impfrate sehr niedrig sei. Es werde also weiterhin ein schwelendes Infektionsgeschehen geben. „Damit geben wir dem Virus die Möglichkeit zu mutieren - und es ist denkbar, dass die nächste Variante nicht nur ansteckender ist, sondern auch schwerere Krankheitsverläufe verursacht“, sagte Fauci.

Der Präsidentenberater beklagte die gesellschaftliche Spaltung, Zwietracht und politische Instrumentalisierung in den USA. Extremisten behaupteten, er habe „das Virus erschaffen, was natürlich vollkommen absurd ist“. Weil er sich fürs Impfen und Maskentragen einsetze, sei er „für manche Leute zum Feindbild“ geworden, so Fauci. „Sie erfinden Lügen über mich. (...) Und wenn man die in den sozialen Medien oft genug wiederholt, bekommen Menschen, die ein bisschen durchgeknallt sind, das Gefühl, sie müssten sich dieser Person entledigen, die ihnen da angeblich die Freiheit raubt.“ Er finde das „sehr, sehr beunruhigend“.