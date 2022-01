Die neuen Corona-Zahlen : Die Inzidenz in Düsseldorf sinkt deutlich

Düsseldorf Es ist ein Auf und Ab. Nachdem die Corona-Zahlen zuletzt deutlich gestiegen sind, ist die Sieben-Tages-Inzidenz jetzt gleich um 75 Punkte gesunken. Dennoch liegt sie bei über 600.

Die Sieben-Tages-Inzidenz geht in Düsseldorf rauf und runter. Nachdem am Donnerstag ein Wert von 692,3 für die Landeshauptstadt gemeldet wurde, liegt er am Freitag bei 617,1. Der Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. In den Krankenhäusern werden 119 Covid-Patienten behandelt (Vortag 123), davon 87 auf Normal- und 32 auf Intensivstationen.