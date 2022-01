Omikron-Ausbreitung : USA erleben „fast vertikalen Anstieg“ der Corona-Infektionen

Washington Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante erleben die USA nach Angaben des führenden Epidemiologen Anthony Fauci derzeit „fast einen vertikalen Anstieg“ der Corona-Neuinfektionen. Doch er sieht auch Grund zur Hoffnung.

„Wir befinden uns definitiv mitten in einem sehr ernsten Anstieg und Aufwärtstrend der Fälle“, sagte Fauci am Sonntag dem Fernsehsender ABC. Dass die Kurve der Neuinfektionen so steil in die Höhe schieße, sei „wirklich beispiellos“.