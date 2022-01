Was die neue Verordnung für Dinslaken bedeutet : Im Dinamare gilt jetzt 2G plus

Im Dinamare gilt jetzt 2G plus

Was die neue Verordnung für Dinslaken bedeutet

Dinslaken Geboosterte und Menschen, die vollständig geimpft und genesen sind br benötigen keinen zusätzlichen Test für einen Besuch des Bades.

Auch im DINamare gilt ab heute, 13. Januar, die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. Dies bedeutet 2G plus. Generell gilt: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren brauchen weder einen Impf- noch einen Testnachweis. Sie müssen ihr Alter allerdings belegen können. Menschen ab 16 Jahren müssen für einen Besuch des Bades grundsätzlich vollständig geimpft oder vollständig genesen sein. Der Status „genesen“ gilt für Menschen, die in den letzten sechs Monaten an Covid erkrankt sind, wenn deren positiver PCR-Test vor mindestens 28 Tagen ausgestellt wurde.