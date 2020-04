Politiker warnen vor Risiken : Keine Krankschreibung per Telefon mehr – Kritik von SPD und CSU

Keine Krankschreibung per Telefon mehr – Kritik von SPD und CSU

Ein Mann hält beim Telefonieren seine Krankenkassenkarte in der Hand (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Berlin Ab Montag ist es nicht mehr möglich, sich per Telefon krankschreiben zu lassen. Daran gibt es nun Kritik von Politikern verschiedener Parteien, und auch von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.

Die Abkehr des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) von der Möglichkeit der Krankschreibung per Telefon stößt parteiübergreifend auf Kritik. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sowie Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) warnten am Samstag übereinstimmend vor einer Gefährdung für Ärzte, Praxispersonal und Patienten. Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung distanzierte sich von dem am Freitag erfolgten Beschluss.