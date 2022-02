Gesundheitsminister wehrt sich : Lauterbach wirft "Bild"-Zeitung "manipulative Falschmeldung" vor

Berlin In einem Interview hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Berichterstattung der „Bild“-Zeitung über seine Person stark kritisiert. „Die Bild-Zeitung und der Springer-Verlag fahren Kampagnen gegen mich und verbreiten Unwahrheiten.“

Die „Bild“ hatte am vergangenen Donnerstag getitelt: „Intensivstationen waren nie überlastet.“ Im Interview mit der „taz“ sagte Lauterbach, dass dies eine „manipulative Fehldarstellung“ der „Bild“ sei. Zum Höhepunkt der Pandemie seien 70 Prozent der Intensivstationen „teilweise oder komplett überlastet“ gewesen. „Es gab nur keine deutschlandweite Überlastung des Gesundheitssystems, also keine an allen Stellen gleichzeitig“, sagte der Minister. Trotzdem hätten Corona-Patienten aufgrund fehlender Intensivbettkapazitäten von einem Bundesland in ein anderes Bundesland oder sogar ins Ausland verlegt werden müssen.