Gesundheitsminister : Karl Lauterbach bleibt sich treu

Karl Lauterbach nach der Bundespressekonferenz am 18. Februar 2022. Foto: AFP/MICHELE TANTUSSI

Meinung Berlin Der Bundesgesundheitsminister klingt leicht angeschlagen an diesem Freitag bei der Pressekonferenz zur Corona-Lage. Kein Wunder – Karl Lauterbach hat im Regierungsamt sein hohes Arbeitspensum noch einmal gesteigert. Alles zerrt an ihm, es hagelt zunehmend Kritik. Doch Lauterbach ist der Richtige im Amt.

Weil er die Fakten kennt und Studien konsumiert wie andere Kartoffelchips. Auch an der Spitze des Ministeriums bleibt er seiner früheren Rolle als Anführer des Teams Vorsicht treu. Zwar sind die Corona-Werte in fast allen Bereichen noch so hoch wie zu kaum einem anderen Zeitpunkt während der Pandemie. Doch der Hunger der Menschen nach Normalität ist enorm.