RKI : 6868 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

6868 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle (Archivfoto). Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Dienstagmorgen 6868 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Am Dienstag vergangener Woche hatte der Wert noch bei 4122 gelegen.

Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Samstag mit 7830 zum dritten Mal in Folge einen Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht. Die jetzigen Werte sind allerdings nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.