Brandbrief der Experten : Virologen befürchten „explosive Infektionsdynamik"

Ein Virologe arbeitet mit Proben. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert

Berlin Der Vorstand der Gesellschaft für Virologie befürchtet eine rasche Überlastung der Gesundheitssysteme, was in Deutschland „auch wegen des Mangels an Intensivpflegekräften bereits bei weit unter 20.000 Neuinfektionen pro Tag der Fall sein“ könnte.