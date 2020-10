Leser-Fragen zu Corona : Wann man nach einer Reise in Quarantäne muss

Düsseldorf Der Urlaub ist schon lange geplant und bevor die Reise losgeht, ist der Zielort noch kein Corona-Risikogebiet. Doch sobald sich dies ändert, stellt sich die Frage: Geht es danach in Quarantäne?

Die Regelung rund um die Rückreise aus Risikogebieten stellt viele weiterhin vor Fragen – und die so ausgewiesenen Regionen wachsen immer weiter an. Gerade mitten in den Herbstferien fragen sich Urlauber, wie das genau mit der Quarantäneregelung aussieht. Oft werden Regionen nicht von jetzt auf gleich zu Risikogebieten ausgerufen, es gibt vielmehr einen Zeitpunkt X, ab dem diese Regelung gilt.

So erreichte unsere Redaktion die Anfrage eines Lesers, wonach er seit Mitte der vergangenen Woche in Zeeland in Urlaub war. Mit einer Rückkehr am Samstag wäre er weniger als 24 Stunden im Risikogebiet gewesen, denn die niederländische Region wurde erst in der Nacht zum Samstag zum offiziellen Risikogebiet. Es stellte sich also die Frage, ob es damit nötig sei, sich in Quarantäne zu begeben oder nicht.