AOK-Gutachten : Pflegekräfte im Frühjahr besonders häufig mit Covid-19 krankgeschrieben

Hamburg Beschäftigte im Gesundheitswesen sind auf dem Höhepunkt der Corona-Krise von März bis Mai überdurchschnittlich oft mit Covid-19-Diagnosen krankgeschrieben worden. Das geht aus einer AOK-Studie hervor.

So fehlten wegen Covid-19 in der Zeit des bundesweiten Lockdowns 1283 von jeweils 100.000 Beschäftigten in der Altenpflege an ihrem Arbeitsplatz, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) belegt.