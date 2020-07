Nach Ausbruch in Großfamilie : Kreis Euskirchen testet tausend Mennoniten auf Coronavirus

Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum werden im Labor auf das Coronavirus getestet (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Euskirchen Rund tausend Mitglieder der freikirchlichen Gemeinde der Mennoniten in Euskirchen werden auf das Coronavirus getestet. Zuvor waren 13 Mitglieder einer Großfamilie positiv getestet worden. Einen Lockdown im Kreis halten die Behörden derzeit aber für Spekulation.

Nach einem Corona-Ausbruch in einer Mennoniten-Großfamilie in Euskirchen haben am Mittwochmorgen die Tests der rund 1000 Gemeindemitglieder begonnen. Um 10 Uhr begannen die Testungen an der Menno-Simons-Schule, sagte Wolfgang Andres, Sprecher des Kreises Euskirchen. Spätestens am Freitag sollen alle Tests abgeschlossen sein. Frühestens an diesem Tag wird auch mit den ersten Ergebnissen gerechnet.

Ob im Kreis Euskirchen – ähnlich wie in den Kreisen Gütersloh und Warendorf nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies – ein Lockdown drohen könnte, wollte Andres nicht kommentieren. „Das wäre reine Spekulation, wir werden die Testergebnisse abwarten. Die Sicherheit und Gesundheit der Bürger stehen für uns an erster Stelle, daher testen wir so großflächig.“ Spätestens Mitte kommender Woche will der Kreis dann über das weitere Vorgehen entscheiden.

Nach Angaben des Kreises Euskirchen von Dienstag gibt es dort derzeit 23 aktive Covid-19-Fälle, 21 davon in der Stadt Euskirchen. 449 Menschen im Kreis sind bereits wieder genesen. Als Grenzwert für Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelten 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Bei knapp 200.000 Einwohnern im Kreis Euskirchen wäre der Grenzwert bei etwa 100 Corona-Fällen erreicht. Für den Fall eines Lockdowns habe der Kreis noch keinen Plan in der Schublade, sagte Andres.

Die rund 1000 Mitglieder der Mennoniten-Gemeinde in Euskirchen wurden von den Behörden in Quarantäne geschickt, nachdem es in einer Großfamilie einen Corona-Ausbruch gegeben hatte. Zunächst sei die Mutter mit Krankheitssymptomen ins Krankenhaus gekommen und positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei der weiteren Testung habe sich gezeigt, dass auch der Vater und 11 der 13 Kinder positiv seien. Die Mutter wird weiterhin in einer Klinik behandelt, die anderen Familienmitglieder zeigen jedoch keine oder nur leichte Symptome.

Der Kreis ordnete die drastischen Maßnahmen für alle Mitglieder der örtlichen Mennoniten-Gemeinde an, weil die Mitglieder der Großfamilie in den Tagen vor dem Bekanntwerden ihrer Corona-Infektion noch Gottesdienste und die Gemeinde-Schule besucht hatten. Es könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Menschen angesteckt hätten. Alle Beteiligten und die Gemeinde verhielten sich kooperativ, erklärte Kreissprecher Andres. „Die Mitglieder kann man nicht per Knopfdruck ermitteln, da die Gemeinde-Zugehörigkeit nicht amtlich erfasst wird. Wir waren daher auf die Hilfe der Mennoniten angewiesen.“ Die Gemeinde gab dem Kreis eine Liste mit den Namen der rund 500 Gemeinde-Mitglieder, hinzu kommen ihre Kinder. Außerdem stellten die Mennoniten dem Krisenstab die Menno-Simons-Schule für die Corona-Tests zur Verfügung. Die Schule war nach dem Corona-Ausbruch geschlossen worden, auch Gottesdienste wurden zunächst verboten.

Wer sind die Mennoniten?

Die Mennoniten entstanden Ende des 16. Jahrhunderts und sind eine der historischen Friedenskirchen, weil sie schon früh gegen jede Form von Krieg und Gewalt ihre Stimme erhoben haben. In Deutschland gibt es nach eigenen Angaben derzeit rund 40.000 Mennoniten in etwa 200 Gemeinden. Die Glaubensbewegung ist nach dem niederländisch-friesischen Theologen Menno Simons benannt. Die heutigen Mennoniten sind Nachfahren der Täufer-Bewegung, die auch als „linker Flügel“ der Reformation gilt und - auch von anderen Protestanten - grausam verfolgt wurde. Die Täufer setzten sich für radikalere soziale Reformen im Christentum ein als etwa Reformatoren wie Martin Luther. Im 19. Jahrhundert wanderten viele Mennoniten aufgrund von Verfolgungen in die USA und nach Kanada aus.

Mennoniten gehören zu den Freikirchen in Deutschland. Diese teils sehr unterschiedlichen christlichen Gemeinschaften haben keine landeskirchlichen Strukturen. Dazu zählen etwa Baptisten, Methodisten, Alt-Reformierte und Pfingstkirchen. Die Zahl ihrer Mitglieder in Deutschland wird auf bis zu eine Million geschätzt. Die Gottesdienste sind vor allem in den charismatisch orientierten Gemeinden oft durch intensiven Gesang geprägt. Im Mai war es auch in anderen Freikirchen in Deutschland zu Corona-Infektionen gekommen: bei einer Baptistengemeinde in Frankfurt und einer freikirchlichen evangelischen Pfingstgemeinde in Bremerhaven.

(mit Agenturmaterial)