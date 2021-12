Laut Pharmakonzern Pfizer : Covid-Pille soll auch wirksam gegen Omikron sein

Washington Das besagen zumindest die vorläufigen Ergebnisse einer Studie des US-Pharmakonzerns. Ob die Tablette zugelassen wird, soll bald entschieden werden. Dann könnten Erkrankte in den USA sie in der Apotheke kaufen.

In den USA soll es bald eine Entscheidung darüber geben, ob die Pfizer-Pille und die des Konkurrenzunternehmens Merck zugelassen werden. Die Amerikaner könnten sich das Medikament dann in der Apotheke holen und zu Hause einnehmen. Merck meldete im November allerdings nur eine 30-prozentige Reduzierung der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle.

Sowohl Pfizer als auch Merck testeten ihre Tabletten an ungeimpften Erwachsenen mit Risikofaktoren wie Übergewicht oder Asthma. Pfizer gab seine Pille auch Nicht-Risiko-Patienten – darunter auch Geimpften. In dieser Gruppe mussten ein Prozent der Probanden nach einer Infektion in ein Krankenhaus, wie Pfizer am Dienstag mitteilte. Bei jenen, die ein Placebo erhielten, waren es 2,4 Prozent.