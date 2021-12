Razzia in Zügen und S-Bahnen : 260 Fahrgäste bei 3G-Kontrolle im NRW-Nahverkehr erwischt

Düsseldorf Im Nahverkehr werden nun die Zügel wegen der neuen 3G-Regeln angezogen. Sicherheitskräfte und Schaffner kontrollierten am Montag sieben Stunden lang. Die Bilanz ist interessant, es geht in anderen Städten als Düsseldorf, Köln, Bielefeld und Münster nun weiter.

Die vergangene Woche angekündigten Razzias in Zügen und S-Bahnen in NRW gegen Fahrgäste ohne 3G-Bescheinigung haben am Montag angefangen. In Zügen, die im Umfeld der Hauptbahnhöfe Köln, Düsseldorf, Bielefeld und Münster unterwegs waren, wurden sieben Stunden lang Bürger daraufhin kontrolliert, ob sie belegen können, geimpft, genesen oder getestet zu sein. Dabei wurden die Personalien von 260 Personen festgehalten, die den erforderlichen Nachweis nicht vorzeigen konnten. Das gab das NRW-Verkehrsministerium bekannt. Den 260 Personen drohen nun 250 Euro an Bußgeld jeweils. Bei Bürgern, die möglicherweise nur ihren Impfausweis vergessen hatten, könnte das Bußgeld logischerweise erlassen werden, wenn sie dies belegen können.