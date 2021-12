12 neue Fälle in Wermelskirchen : Erster Omikron-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt den zweiten Tag in Folge. Foto: dpa/Robert Michael

Wermelskirchen Im Kreis wurde der erste Omikron-Fall nachgewiesen- Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt am Freitag weiter. In Wermelskirchen sind 12 weitere Corona-Fälle bekannt geworden.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurde erstmals eine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante des Virus nachgewiesen. Es handelt sich um eine über 50-jährige Person, die Kontakt mit einer von einer Reise aus Südafrika zurückgekehrten Person hatte. Es wird derzeit noch geprüft, ob dieser Kontakt Ursache für die Ansteckung war. Die Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Personen im Kreis, die Kontakt zu bestätigten Omikron-Fällen hatten. Es handelt sich um einen Reiserückkehrer, der im Flugzeug Kontakt zu einer mit der Omikron-Variante infizierten Person hatte und um eine weitere Person mit Kontakt zu einem Fall aus einem anderen Kreis. Auch hier laufen derzeit die Ermittlungen der Kontaktpersonen.

Alle bekannten Kontaktpersonen sowie auch der bekannt gewordene Indexfall werden in regelmäßigen Abständen vom Gesundheitsamt per PCR-Test getestet und befinden sich für zunächst 14 Tage in Quarantäne.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Freitag 130 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon 12 in Wermelskirchen. Kreisweit sind derzeit 2195 Personen infiziert, in der Stadt sind es 285. 2705 Personen aus dem Kreis befinden sich außerdem im Kreis in Quarantäne, davon 341 Wermelskirchener.

44 Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und vier davon an einem Beatmungsplatz.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis sinkt am Freitag weiter. Sie liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei einem Wert von 319,1, am Vortag lag sie noch bei 336,1.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden gestern 8045 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 32 Testergebnisse positiv waren.

(ala)