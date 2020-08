Kulturförderung : Grütters sichert Kinos in Deutschland weitere fünf Millionen zu

Grütters sichert Kinos in Deutschland weitere fünf Millionen zu

Berlin Weniger Filme, lange geschlossene Kinosäle: Die Corona-Krise trifft Kinos doppelt. Programmkinos und kleine Spielstätten im ländlichen Raum bekommen nun weitere Unterstützung vom Bund.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat weitere fünf Millionen Euro für die Förderung von Kinos in Deutschland zugesagt. Demnach wird das "Zukunftsprogramm Kino I" von 17 auf 22 Millionen Euro aufgestockt, teilte Grütters am Dienstag mit. Das Programm, das bereits Anfang März anlief, richtet sich an Arthouse-Kinos und kleinere Spielstätten im ländlichen Raum.