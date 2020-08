Pandemie-Bekämfpung : Südkorea schließt wegen Corona-Anstiegs wieder die Schulen in Seoul

Südkorea schließt wegen Corona-Anstiegs wieder die Schulen in Seoul

Hinweisschild mit der Aufschrift "Sozialer Distanz und 2 Meter Abstand halten" in Seoul (Südkorea). Foto: dpa/Ahn Young-Joon

Seoul Bislang ist Südkorea ohne einen flächendeckenden Lockdown ausgekommen. Schulen sind seit drei Monaten geöffnet. Doch nun nehmen so genannte „Cluster-Infektionen“ rasant zu - mit Konsequenzen.

Drei Monate nach der landesweiten Öffnung der Schulen in Südkorea wird im Großraum Seoul wegen des deutlichen Anstiegs der Corona-Infektionen wieder auf Online-Unterricht umgestellt. Das kündigte das Bildungsministerium am Dienstag an. Eine Ausnahme gilt demnach für die höchste Jahrgangsstufe der Oberschule, da sich die betroffenen Schüler auf die Reifeprüfung vorbereiten.