Zahl der Toten steigt auf 148 : Zwei junge Krefelder sterben an Infektion mit Corona-Mutation

Die Arbeit im Impfzentrum am Sprödentalplatz geht weiter: Der Fortschritt hängt im Wesentlichen von der vom Land zur Verfügung gestellten Menge der Impfdosen ab. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Zahl der im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie in Krefeld gestorbenen Personen ist auf 148 gestiegen. Innerhalb eines Tages gab es 111 Neuinfektionen.

(sti) In Krefeld sind zwei Personen im Alter von Ende 40 Jahren im Krankenhaus mit Covid 19 gestorben. Beide waren mit einer Mutation des Corona-Virus infiziert – in einem Fall mit der britischen und im anderen Fall mit der südafrikanischen Variante. Die Zahl der mit oder an dem Virus gestorbenen Krefelder erhöht sich damit auf 148.

Darüber hinaus haben sich innerhalb von 24 Stunden erneut mehr als 100 Einwohner der Stadt neu mit dem Corona-Virus infiziert. Die Zahl der bestätigten positiven PCR-Tests stieg um 111 auf nunmehr 9634 Fälle. 721 Krefelder gelten aktuell (Stand Mittwoch, 21. April, 0 Uhr) als infiziert (Dienstag: 665), 8765 sind bereits genesen. Trotz dieser Entwicklung geht die vom Robert-Koch-Institut berechnete Inzidenz leicht zurück. Sie liegt nun bei 232,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Dienstag: 235,3).

In den Krefelder Kliniken werden aktuell 58 hiesige Patienten mit Corona-Symptomen behandelt. Neun Menschen liegen auf der Intensivstation, sechs werden künstlich beatmet. Bislang wurden in Krefeld 47.751 Erstabstriche genommen, 954 Ergebnisse liegen dem Fachbereich Gesundheit in der Stadtverwaltung noch nicht vor. In insgesamt 29.631 Fällen war eine Quarantäne erforderlich.

Der Kommunale Ordnungsdienst hat am Dienstag verstärkt kontrolliert, ob die Quarantänepflicht eingehalten wird. Zwei von 20 Personen wurden nicht zu Hause angetroffen, sie erwartet nun ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. Bei Kontrollen der Ausgangssperre trafen Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst zwischen 21 und 5 Uhr insgesamt 94 Personen im öffentlichen Raum an. 53 von ihnen wurden mündlich verwarnt, 13 müssen ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro zahlen.