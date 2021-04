Kulturveranstaltungen in Langenfeld : Herbert Knebel kommt erst 2022

Kulturveranstaltungen in Langenfeld

Langenfeld Schauplatz GmbH muss wegen Corona viele Auftritte verschieben. Tickets behalten mindestens bis Ende 2021 ihre Gültigkeit, teilweise auch darüber hinaus.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie müssten leider weiterhin alle Veranstaltungen der Schauplatz GmbH verschoben werden, bedauert Sprecherin Katja Früh. Teilweise hätten die Künstler ihre Bühnenprogramme in der Stadt sogar schon zum zweiten oder sogar dritten Mal neu planen müssen. Das betreffe auch den Auftritt von Herbert Knebel: So wurde das für den 28. April 2021 angekündigte Gastspiel von Herbert Knebels Affentheater jetzt auf den 25. Januar 2022 verlegt. Bereits erworbene Tic kets behielten für den Termin im kommenden Jahr jedoch ihre Gültigkeit, sagt Katja Früh.

Alle Spielstätten und der Kartenvorverkauf der Schauplatz Langenfeld GmbH blieben bis auf Weiteres geschlossen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung in der Corona-Krise und entsprechender Anpassungen der Corona -Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen könne es auch darüber hinaus, jederzeit zum Ausfall oder zu Verschiebungen von Veranstaltungen kommen. Es könne auch jederzeit zu kurzfristigen Veränderungen der Veranstaltungsdurchführung und -modalitäten kommen. Ebenso seien temporäre Pausen und Stopps beim Vorverkauf einzelner Veranstaltung denkbar. Tickets für Veranstaltungen, die verschoben werden, behalten mindestens bis Ende 2021 ihre Gültigkeit, teilweise auch darüber hinaus. Beim Ausfall von Veranstaltungen werden Kunden von online-Tickets von der Schauplatz GmbH kontaktiert - das Veranstaltungshaus bittet um Verständnis, dass es dabei zu einer Bearbeitungszeit von einigen Tagen kommen kann. An der Kasse gekaufte Tickets könnten ausschließlich im Kartenvorverkauf umgetauscht werden, sobald dieser wieder öffne, so die Sprecherin.