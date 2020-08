Sorge vor Leichtsinn : Krankenkassen warnen vor Corona-Antikörper-Tests

Düsseldorf Die Ergebnisse könnten Patienten in trügerischer Sicherheit wiegen, fürchtet der Medizinische Dienst der Krankenkassen. Auch andere Igel-Leistungen wie den PSA-Test für Männer oder den Eierstock-Ultraschall sieht er kritisch.

Laut der aktuellen MDS-Umfrage wurden 22 Prozent der Patienten in den vergangenen drei Jahren eine Augeninnendruck-Messung angeboten, 18 Prozent ein Ultraschall und sieben Prozent ein PSA-Test zur Früherkennung von Prostata-Krebs. Und in allen Fällen bewertet der Igel-Monitor, für den Wissenschaftler im Auftrag der Krankenkassen Studien auswerten, die Leistungen als tendenziell negativ.

Zum PSA-Test heißt es: Von fünf großen Studien zeigten nur zwei, dass der PSA-Test Männer davor bewahren kann, an Prostatakrebs zu sterben. „Auf einen Mann, der dank PSA-Test nicht am Prostatakrebs stirbt, kommen vermutlich 30 Männer, die unnötig behandelt werden, weil ihr Tumor zeitlebens gar nicht aufgefallen wäre.“

Noch harscher fällt das Urteil über den Eierstock-Ultraschall aus, diese Igel-Leistung bewertet der Monitor als „negativ“: „Mit Ultraschalluntersuchung sterben gleich viele Frauen an Eierstockkrebs wie ohne Untersuchung. Diese und andere Studien zeigen jedoch, dass Frauen durch Fehlalarme häufig unnötig beunruhigt und sogar eigentlich gesunde Eierstöcke entfernt werden“, warnen die Experten. Zugleich betonen sie: Besteht etwa nach der Tastuntersuchung ein Verdacht auf Eierstockkrebs, sei der Ultraschall natürlich eine Kassenleistung.

Doch die Zahl der individuellen Gesundheitsleistungen wächst. Neuerdings bieten Ärzte Corona-Antikörper-Tests an. Doch auch diese sehen die Kassen-Experten kritisch. Michaela Eikermann, die den Bereich „Evidenzbasierte Medizin“ leitet, verweist darauf, dass die Tests mit Unsicherheiten verbunden seien und auch noch nicht klar sei, wie lange man immun bleibe. „Besonders falsch positive Ergebnisse bergen aber die Gefahr, dass sich Menschen in trügerischer Sicherheit wiegen“, so Eikermann. „Sie denken, Covod-19 kann ihnen nichts mehr anhaben und nehmen deshalb die Abstands- und Hygieneregeln möglicherweise nicht mehr ernst. Dadurch können sie sich und andere gefährden.“