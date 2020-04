Umfrage der KfW : Jeder Dritte Selbstständige hat in Corona-Krise keine Einnahmen

Jeder Dritte Selbstständige hat in Corona-Krise keine Einnahmen

Ein Schild mit der Aufschrift „Friseur“ hängt an einem geschlossenen Friseursalon. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Frankfurt Die staatliche Förderbank KfW hat Selbstständige in der Corona-Krise befragt und sieht viele von ihnen in ihrer Existenz bedroht. 90 Prozent verlieren durch die Pandemie Umsätze, ein Drittel hat überhaupt keine Einnahmen mehr.

Bei der Umfrage der staatlichen Förderbank KfW gab ein Drittel der Befragten an, mit eigenen Mitteln nur einen Monat lang zahlungsfähig bleiben zu können, wie die KfW am Dienstag nach der Befragung von rund 430 Selbstständigen und 170 Gründungsinteressierten mitteilte. Acht von zehn Selbstständigen nutzen demnach bereits staatliche Hilfsangebote wie Einmalzuschüsse, Kurzarbeitergeld, KfW-Kredite oder Steuerstundungen oder wollen Hilfen beantragen. 58 Prozent der Befragten passen laut KfW außerdem ihr Geschäftsmodell zumindest vorübergehend den neuen Bedingungen an.