Außenminister Maas : „Normale Urlaubssaison wird es nicht geben können“

Berlin Heiko Maas hat Hoffnungen auf einen normalen Sommerurlaub eine klare Absage erteilt. Dass die Grenzen für Touristen vor dem Sommer wieder geöffnet werden könnten, schließt er aber nicht kategorisch aus.

„Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einer Videokonferenz mit seinen Kollegen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein in Berlin. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass bis Ende August auch alle Großveranstaltungen abgesagt worden seien.