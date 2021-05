Gesundheitsminister : Spahn kündigt Ende der Impf-Priorisierung für 7. Juni an

Berlin Bei den Impfungen in Deutschland soll ab dem 7. Juni keine festgelegte Reihenfolge mehr gelten. Gleichzeitig warnte Gesundheitsminister Spahn vor unrealistischen Ewartungen bezüglich des Impftempos.

Bis Ende Mai sollen 40 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens einmal gegen Corona geimpft sein. Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Montag in Berlin mit. 15 Millionen Impfungen von Menschen mit besonderem Risiko seien von heute bis zum 7. Juni vorgesehen. Dann werde die Priorisierung in Impfzentren und in den Arztpraxen aufgehoben. Spahn wertete den bis dahin noch weiter geltenden Vorrang für Ältere, Kranke und Menschen in bestimmten Berufen als wichtig. „Sie zuerst zu impfen, das war epidemiologisch geboten“, sagte er. Die Priorisierung sei auch moralisch geboten gewesen. „Das war keine Bürokratie, das hat Menschenleben gerettet.“ Dennoch könnten die Kommunen bestimmte Kontingente von Impfdosen weiter für bestimmte Stadtteile oder Personengruppen verwenden.

Die Hausärzte haben nach der Ankündigung die Patienten um Geduld gebeten. „Die jetzt angekündigte Aufgabe der Impf-Priorisierung – Knall auf Fall, bundesweit, von einem Tag auf den anderen - wird eine große Herausforderung für die Hausärztinnen und Hausärzte, aber insbesondere auch für unser Praxispersonal, das schon jetzt von Anfragen überrannt wird“, sagte Hausärzte-Präsident Ulrich Weigeldt unserer Redaktion. „Bei allem Verständnis dafür, dass jede und jeder jetzt so schnell wie möglich dran kommen will, appelliere ich an die Patientinnen und Patienten: Habt Geduld! Wir Hausärztinnen und Hausärzte tun alles, um so viele Menschen so schnell wie möglich zu impfen, aber es ist eine Illusion zu glauben, dass es keine Wartezeiten mehr geben wird!“ Weigeldt forderte Bund und Länder auf, ausreichend Impfstoff zur Verfügung zu stellen. „Wer großspurige Ankündigungen macht und den 7. Juni als Stichtag nennt, muss dann aber bitte auch bis zum 7. Juni endlich Impfstoff in ausreichenden Mengen in die Praxen liefern“, sagte er.