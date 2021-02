Verteilung startet in Kürze : NRW stellt 8,7 Millionen Schutzmasken für Bedürftige bereit

Düsseldorf Rund 1,4 Millionen Menschen in NRW beziehen aktuell Sozialleistungen. Ihnen will die Landesregierung nun den Zugang zu Schutzmasken erleichtern. Ein Großteil der Masken werde über die Tafeln verteilt.

Die NRW-Landesregierung hat 8,7 Millionen medizinische Masken für bedürftige Menschen zur Verfügung gestellt. Die Schutzmasken werden von den Städten und Gemeinden in den sozialen Anlaufstellen ausgegeben, wie das Gesundheits- und Sozialministerium am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Etwa drei Millionen Masken werden von den Tafeln verteilt. In Zusammenarbeit mit dem Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln sollen 600.000 Masken über das Netzwerk der freien Wohlfahrtspflege an obdachlose Menschen in ganz NRW ausgegeben werden.