Bürokratie : Sanierung von Deichen in NRW dauert laut Experte viel zu lange

Sanierung von Deichen in NRW dauert laut Experte viel zu lange

Der Sprecher des NRW-Arbeitskreises Hochwasserschutz und Gewässer, Holger Friedrich, steht am überfluteten Ufer des Rheins in Emmerich. Foto: dpa/Carina Heisterkamp

Emmerich Im bisherigen Winterhochwasser haben die NRW-Deiche einen „guten Job“ gemacht, lobt Experte Holger Friedrich. Allerdings sind viele Kilometer Deich teils seit Jahrzehnten sanierungsbedürftig.

Die Sanierung der Deiche in Nordrhein-Westfalen dauert aus Sicht eines Experten wegen strenger Auflagen und stockender Bearbeitung bei den Behörden viel zu lang. Es bestehe die Gefahr, dass NRW das selbst gesetzte Ziel einer Sanierung bis 2025 verfehle, sagte der Sprecher des NRW-Arbeitskreises Hochwasserschutz und Gewässer, Holger Friedrich, der Nachrichtenagentur dpa. „2025 - das wird wahnsinnig sportlich.“ Die Genehmigungsverfahren würden immer komplizierter, und immer wieder blieben komplett durchgeplante und mit der Bevölkerung abgestimmte Projekte jahrelang bei der Behörden hängen. Sie müssten dann später in Teilen neu begonnen werden.

„Bei allem Verständnis für personelle Engpässe - das Land muss hier die erforderlichen Fachleute rekrutieren“, forderte Friedrich, der zugleich Geschäftsführer des größten NRW-Deichverbandes Bislich-Landesgrenze am Niederrhein ist. Der Experte nannte als Beispiel ein Deichbauprojekt in Rees-Löwenberg, das bereits 1999 beantragt worden sei. Nachdem die Bezirksregierung jahrelang nicht reagiert habe, habe der Verband ein neues aufwendiges Antragsverfahren mit Bürgererörterung starten müssen. Der neue Antrag liege nun bereits wieder seit Ende 2018 bei der Behörde.

Er habe auch nur bedingt Verständnis dafür, dass die Deichverbände bei Sanierungen ökologische Ausgleichsprojekte aufsetzen müssten, sagte Friedrich. „Wir würden das Geld lieber in gute Deiche stecken.“ Schließlich entstünden am Ende naturnahe und begrünte Bauwerke, auf denen oft Schafe weideten. Und wenn die Deichbauverbände als Ausgleichsfläche Äcker aufkauften und in Wald oder Grünland umwandelten, fehle die Fläche der Landwirtschaft.