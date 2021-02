Impfstrategie in NRW : Laumann dämpft Hoffnungen auf häusliche Impfungen

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Donnerstag im Landtag. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Ab Montag können die Über-80-Jährigen in NRW ihre Termine in den Impfzentren wahrnehmen. Unklar bleibt, ob und wann ältere Menschen zu Hause geimpft werden können. Die Altersvorgabe des Astrazeneca-Stoffes bereitet Schwierigkeiten.

Die 53 Impfzentren in Nordrhein-Westfalen haben ihre Tore noch nicht geöffnet, da gibt es schon die ersten Schwierigkeiten, man könnte auch sagen: immer noch. Wie kommen die Ältesten, die ab Montag ihre Termine wahrnehmen, zu den Impfzentren? Und was ist mit den Über-80-Jährigen, die es gesundheitlich nicht dorthin schaffen? Beides blieb im Gesundheitsausschuss im Landtag am Donnerstag offen.

Angebote für immobile Menschen seien Aufgabe der einzelnen Kommunen, machte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) deutlich, „dafür bin ich nicht verantwortlich.“ Es seien viele vernünftige Lösungen vor Ort entwickelt worden, von Düsseldorf aus sei das gar nicht zu organisieren. Was das Impfen von Älteren zu Hause betrifft, dämpfte er die Erwartungen. Während der Impfstoff von Astrazeneca für Menschen über 65 Jahre nicht verimpft werden dürfe, fehle für den schwer transportierbaren Stoff von Biontech noch immer ein ausgeklügeltes System. Es sei nicht einfach, Hausärzte damit von Patient zu Patient zu schicken. Allein durch die Fahrtzeit riskiere man bei der Haltbarkeit dieses Stoffes, dass immer wieder Dosen entsorgt werden müssten. „Mit der Kassenärztlichen Vereinigung arbeiten wir mit Hochdruck daran, das in den Griff zu kriegen“, versprach Laumann.

Wegen der Altersvorgabe von Astrazeneca geht Laumann davon aus, dass Impfstoffe von Biontech und Moderna demnächst nicht mehr für Personen unter 65 Jahre in Deutschland verimpft werden dürfen. Und umgekehrt: Dass jüngere Menschen nicht wählen können werden, sondern ausschließlich das Astrazeneca-Vakzin gespritzt bekommen können.

Die ersten rund 150.000 Astrazeneca-Dosen, die NRW in der kommenden Woche erwartet, sollen Laumann zufolge zunächst für medizinisches Personal unter 65 Jahren benutzt werden. Das NRW-Gesundheitsministerium hat die Kommunen bereits angeschrieben, die Impfungen von Personal ambulanter Pflegedienste, von Tagespflegeeinrichtungen, Beschäftigten in Hospizen sowie Rettungsdienstpersonal vorzubereiten. Eine generelle Änderung der Impfstrategie, wie es die Opposition forderte, wird es in NRW also nicht geben.

Die NRW-SPD forderte unterdessen, die Teststrategie massiv auszuweiten, solange die Impfstoffe derart knapp sind. SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty sprach sich dafür aus, alle Bürger wöchentlich auf Corona zu testen – und dabei auch jeden Positivtest auf mögliche Mutationen zu untersuchen. In den nächsten Wochen würden Speicheltests zugelassen, diese müssten „massenhaft“ eingesetzt werden. Der Verkauf der Tests dürfe kein Privileg der Apotheken sein. Auch dem Einzelhandel müsse es erlaubt sein, wie Masken auch Corona-Tests zu verkaufen. Regelmäßige Untersuchungen dürften nicht nur Privileg der Fußball-Bundesligaspieler sein, so Kutschaty. Auch in Betrieben, Verwaltungen und Schulen müsse flächendeckend getestet werden.

Bei der nächsten Personengruppe von 1,7 Millionen NRW-Bürgern zwischen 70 und 80 Jahren soll nach dem Willen der Opposition außerdem die Impfterminvergabe nach Jahrgängen gestaffelt werden – so dass die Ältesten zuerst Termine bekämen und eine Überlastung der Systeme vermieden werde. Gesundheitsminister Laumann lehnt dies weiter ab.

Ob und inwieweit die niedergelassenen Hausärzte beim Impfen einbezogen würden, sei jetzt noch kein Thema, betonte Laumann. „Die Frage wird sich sicher im zweiten Quartal stellen, wenn deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung steht“, so der CDU-Politiker. Dann werde auch geklärt, ob etwa Zahnärzte Impfungen verabreichen dürfen.

(jra)