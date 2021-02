Kostenlos alle 14 Tage : Kölns Kita-Mitarbeiter dürfen demnächst den Corona-Gurgeltest machen

Köln Mit Blick auf die Zeit nach dem Lockdown hat die Stadt Köln ein Konzept mit sogenannten Rachenspültests entwickelt. Im Zwei-Wochen-Turnus sollen sich demnächst Kita-Mitarbeiter, Lehrer und Beschäftigte in der Tagespflege testen lassen können.

Die Stadt Köln will ab der kommenden Woche Corona-Gurgel-Tests für rund 10.000 Kita-Beschäftigte anbieten. In einer Pilotphase gelte dieses Angebot auch für rund 2800 Personen, die in der Notbetreuung in Schulen tätig sind und für Beschäftigte in der Tagespflege, wie die Stadt am Freitag mitteilte. „Er ist angenehmer als der Abstrich in Hals und Nase – als PCR-Test jedoch verlässlicher als der Antigentest“, schrieb Oberbürgermeisterin Henriette Reker in einer Mitteilung an die Mitarbeiter in Kitas und der Tagespflege.