Minister korrigiert sich : Doch keine Gastroöffnung ab 100er Inzidenz

Städte und Kreise, die eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 aufweisen, dürfen selbst darüber entscheiden, ob sie die Außengastronomie innerhalb der Stadtgrenzen wieder zulassen oder nicht. Bis zum 15. Mai soll es neue landeseinheitliche Vorgaben geben.

Bei der Erklärung von Corona-Regeln hat sich Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) vertan. Nachdem er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz gesagt hatte, dass Kommunen mit einer zweistelligen Corona-Wocheninzidenz Lockerungen regeln und die Öffnung von Außengastronomie ermöglichen könnten, kam am Donnerstag die Korrektur. Die Äußerung sei nicht zutreffend gewesen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Nur wenn Kommunen unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 liegen, könnten sie von sich aus weitere Lockerungen vornehmen. „Die Gastronomie könnte erst ab unter 50 und nicht schon ab unter 100 öffnen.“