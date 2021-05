Kommentar zur geplanten Enteignung von Biontech : Lasst der Industrie die Impfstoff-Lizenzen!

Düsseldorf Die USA und die EU wollen den Patentschutz für Corona-Impfstoffe aussetzen. Die Motivation für diese Enteignung der Pharmaindustrie ist edel, das Mittel falsch - und das aus gleich mehreren Gründen.

„Historisch“ jubelt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das sei ein Schritt in Richtung globaler Impfstoffgerechtigkeit. Schon lange kämpft die WHO dafür, dass Hersteller von Impfstoffen ihre Patente freigeben, so dass andere Unternehmen sie „nachkochen“ können. Und nun zeigen sich auch US-Präsident Joe Biden und die EU-Kommission offen für diese Idee.