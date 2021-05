Hunderttausende Termine vergeben : So lief der Start der Impftermin-Vergabe für Prio-Gruppe 3

Düsseldorf Seit Donnerstag können mehrere Berufsgruppen der Prio-Gruppe 3 Impftermine vereinbaren. Bis zum Vormittag waren bereits hunderttausende Termine vergeben. Teilweise herrschte auch Verwirrung in der Hotline.

Die Impfterminvergabe in Teilen Nordrhein-Westfalens läuft am Donnerstag bislang weitgehend problemlos, wie die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) unserer Redaktion auf Anfrage mitteilte. „In Westfalen-Lippe laufen die Buchungen stabil, das Buchungsaufkommen ist jedoch sehr hoch“, sagte Pressesprecherin Vanessa Pudlo. Bis um etwa 10 Uhr seien mehr als 100.000 Erst- und Zweittermine vergeben worden.

Technische Probleme oder eine Überlastung der Hotline habe es in Westfalen-Lippe allerdings nicht gegeben, so die Sprecherin. Im Rheinland gab es am Morgen ab 8 Uhr jedoch längere Ladezeiten oder Fehlermeldungen auf der Internetseite. Auch in den folgenden Stunden funktionierte nicht alles reibungslos: Zwar war zwischenzeitlich eine Registrierung möglich, vor der Terminauswahl erschien aber eine Fehlermeldung.